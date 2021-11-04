Roma - Bodo Glimt: 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Konferans Ligi C Grubu maçında Roma ile Bodo-Glimt karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve İtalyan ekibi ikinci maçta da zayıf rakibini mağlup edemedi.

Karşılaşmada 45. dakikada Solbakken'in golüyle Bodo-Glimt ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda oyuna dengeyi getirmek isteyen Roma, 54'de El Shaarawy'nin golüyle 1-1'i yakaladı. 65'de Botheim bir kez daha Bodo-Glimt'i öne geçirirken 84'te Ibanez maça yeniden dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, ilk maçta 6-1'lik tarihi yenilgi aldığı Norveç ekibini ikinci maçta da mağlup etmeyi başaramadı.

Bu sonucun ardından Roma 7 puana yükseldi ve rakibini yenerek liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı. Bodo-Glimt ise 8 puana çıkarak zirvedeki yerini korudu.