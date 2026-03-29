Kocaeli 'İnan'dı

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Süper Lig'de inişli çıkışlı grafik sergileyen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollara devam kararı alındı. Kulüp Başkanı Recep Durul, tecrübeli teknik adam Selçuk İnan ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede her konuda anlaşma sağlandı ve 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda mutabakat sağlandı. Başkan Durul, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Hocamıza inanıyoruz. Avrupa'ya gitmek için her türlü seferberliği yapacağız" ifadelerini kullandı.