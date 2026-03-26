Sahalara güçlü döneceğim

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Kocelispor'da sakatlığını geride bırakan Susoho, hem sağlık durumuna hem de takım içindeki ortama dair değerlendirmelerde bulundu. Sakatlık sürecini yoğun bir çalışma programıyla atlattığını belirten Susoho, fizyoterapistler eşliğinde sürdürülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ifade etti. Susoho, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Daha da iyiye gidiyorum. Fizyoterapistler ile yoğun bir şekilde çalışıyorum. Süreç beklediğimden biraz uzun sürdü ama artık iyiyim. sahalara güçlü dönmeye hazırım" dedi.