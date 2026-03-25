Kocaelispor'da imza yakın

Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Kocaelispor, ilk transfer adımını atmaya hazırlanıyor. Yeşil siyahlılar ekip, Fransız ekibi Clermont'tan kiraladığı ve performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan Habib Ali Keita'nın bonservisini almaya hazırlanıyor. Körfez temsilcisi, Keita için sözleşmesinde yer alan 700 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

FIFA Dayanışma Katkı Payı kapsamında yapılacak kesintinin ardından kulübün yaklaşık 665 bin euro ödeyerek transferi tamamlayacağı öğrenildi.

23 yaşındaki maestroyla 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Keita, orta sahadaki dinamizmi ve oyun katkısıyla dikkat çekerken 1 gol, 2 asist yaptı.