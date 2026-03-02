Tek galibiyeti Galatasaray’a

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'a diş geçiremeyen ve sahadan boynu bükük ayrılan Selçuk İnan'lı Kocaelispor, bu sezon ligin devlerine karşı bir türlü istediği reaksiyonu gösteremiyor.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'a diş geçiremeyen ve sahadan boynu bükük ayrılan Selçuk İnan'lı Kocaelispor, bu sezon ligin devlerine karşı bir türlü istediği reaksiyonu gösteremiyor. Yeşil-siyahlı ekip, şu ana kadar dört büyüklere karşı oynadığı 7 karşılaşmada sahadan 6 kez mağlubiyetle ayrıldı. Körfez ekibinin bu kötü istatistiğinin içindeki en ilginç detay ise alınan tek galibiyetin Galatasaray maçı olması.
