Tek galibiyeti Galatasaray’a

02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'a diş geçiremeyen ve sahadan boynu bükük ayrılan Selçuk İnan'lı Kocaelispor, bu sezon ligin devlerine karşı bir türlü istediği reaksiyonu gösteremiyor. Yeşil-siyahlı ekip, şu ana kadar dört büyüklere karşı oynadığı 7 karşılaşmada sahadan 6 kez mağlubiyetle ayrıldı. Körfez ekibinin bu kötü istatistiğinin içindeki en ilginç detay ise alınan tek galibiyetin Galatasaray maçı olması.