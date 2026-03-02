Rizespor’da moraller yerinde

Çaykur Rizespor'da Kocaeli ve Kasımpaşa galibiyetleri ardından moraller yerine geldi.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Çaykur Rizespor'da Kocaeli ve Kasımpaşa galibiyetleri ardından moraller yerine geldi. Teknik Direktör Recep Uçar, amaçlarının yakaladıkları ivmeyi devam ettirip ligi en iyi noktada bitirmek istediklerini söyledi. "Son üç haftada karşılığını aldığımız için mutluyuz. Aşağı taraftan uzaklaştık. Ligde 9 maçımız var. Kupada 3-4 maçımız var. Amacımız yakaladığımız ivmeyi sürdürmek" dedi.