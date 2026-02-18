Kocaeli, Rize’de de çıkışını sürdürecek

Sahasında G.Antep FK'yi puansız gönderen Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Sahasında G.Antep FK'yi puansız gönderen Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. İkinci devrede 7 puan topladıklarını vurgulayan Durul, "Bu hafta Rizespor'la deplasmanda zorlu bir maça çıkacağız. Süper Lig'de kora kor mücadele oluyor. Ligde o mücadeleyi en iyi yöneten, en iyi oynayan takımlardan biriyiz" diye umut dağıttı.