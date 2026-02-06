Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşüp hayatını kaybeden ev sahibi takımın taraftarı Harda Kaçmaz (21), otopsi işlemlerinin ardından İzmit'in Fatih Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'ne getirildi. Cenazeye Harda'nın babası Fehmi Kaçmaz, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kocaelispor kaptanı Gökhan Değirmenci, kulüp futbolcularından Ahmet Oğuz, Muharrem Cinan katıldı. Tabutun üzerine Kocaelispor bayrağı konuldu.

'OĞLUM SENİN BUNUN İÇİNDE NE İŞİN VAR'

Oğlunun tabutu üzerine kapanan Fehmi Kaçmaz, "Askere gönderecektim, eğlencesini yapacaktım. Şimdi sana hocayı getireceğim. Oğlum senin bunun içinde ne işin var? Babacığım eve gidelim. Daha sabahleyin işe giderken üstünü örttüm, akşam geldim böyle mi görecektim seni? Benim paşam gitti. Canım oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Harda Kaçmaz, Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.