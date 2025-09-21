Kocaelispor siftah arıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor kendi evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yeşil-siyahlılar Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada rakibini yenerek ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Yeşil-siyahlılarda Wieteska ile kart cezalısı Can Keleş forma giyemeyecek.

Zevkli bir maç olacak

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kocaelispor'un iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu söyledi. 48 yaşındaki hoca "İzleyenler için zevkli bir karşılaşma olacak. Deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılarak Gençlerbirliği galibiyetiyle yakaladığımız iyi havayı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.