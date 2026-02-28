CANLI SKOR ANA SAYFA
Survivor Osman Can kimdir? Osman Can kaç yaşında, nereli?

Survivor Osman Can, 2026 sezonunda yarışmaya katılan dikkat çeken isimlerden biridir. Peki Osman Can kaç yaşında ve nereli? Survivor Osman Can’ın hayatı, spor geçmişi ve yarışmadaki performansı merak ediliyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 23:47
Survivor 2026'nın iddialı yarışmacılarından Osman Can, 31 yaşında ve Gaziantep doğumludur. Spor geçmişi, dayanıklılığı ve adadaki mücadele azmi ile öne çıkan Osman Can, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Osman Can kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorulara yanıtlar bu bilgilerde saklı. Peki, Survivor Osman Can kimdir? Osman Can kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR OSMAN CAN KİMDİR?

Uzun yıllar Acun Medya bünyesinde çalışan Osman Can Ural, 1994 yılında Türkiye'de dünyaya geldi. 31 yaşındaki yarışmacı, özellikle Survivor 2026 sezonunda performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Osman Can, güçlü fiziği ve sportif geçmişi sayesinde yarışmada önemli bir avantaja sahip.

Osman Can, genç yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiş ve çeşitli amatör turnuvalarda boy göstermiştir. Özellikle geçtiğimiz sezonlarda Survivor'da oynanan futbol maçlarında gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Spor geçmişi, onun adadaki fiziksel dayanıklılığını ve stratejik oyunlarını destekleyen en önemli etkenlerden biri oldu.

Survivor 2026'nın Aileler Ödülü bölümünde Osman Can'ın ablası Sinem yarışmaya katıldı. Yarışmacı, ablasına babasının sağlık durumunu sordu. Sinem, babasının kemoterapi sürecinde olduğunu ve annesinin gelemeyeceğini açıkladı. Ancak babasının hastalığına dair detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bu duygusal an, Osman Can'ın Survivor'daki samimi ve aile odaklı yanını gözler önüne serdi.

Futbol kariyerini bir süre devam ettirdikten sonra Osman Can, medya sektörüne yöneldi ve Acun Medya bünyesinde uzun süre çalıştı. Bu süreç, onun televizyon dünyasına adaptasyonunu ve Survivor gibi yarışmalarda gösterdiği performansını güçlendirdi. Osman Can hakkında internette çok fazla bilgi yer almasa da, Survivor'daki davranışları, stratejisi ve fiziksel yetenekleri ile izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..."
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi!
