Survivor Engincan kimdir? Engincan Tura kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026'nın dikkat çeken yarışmacılarından Engincan, ada performansı ve karakteriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. "Engincan kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?", "Mesleği ne?" gibi sorular arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Yarışmacının spor geçmişi ve profesyonel hayatı, Survivor'daki başarısının temel taşları arasında gösteriliyor. Ayrıca Engincan'ın Instagram hesabı ve özel hayatı da merak edilen başlıklar arasında.

ENGİNCAN TURA KİMDİR?

Engincan Tura, 1996 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olan yarışmacı, genç yaşına rağmen hem sahne hem de ekran deneyimine sahip. Survivor parkurlarında yalnızca fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda mental dayanıklılığıyla da öne çıkmayı hedefliyor.

ENGİNCAN NERELİ?

Engincan Tura, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğup büyümüştür. Ege Bölgesi'nin dinamik yaşam tarzı içinde yetişen Tura, küçük yaşlardan itibaren spor ve sanatla iç içe bir hayat sürdürdü.