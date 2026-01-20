HaberlerKimdir Shaquille O’Neal kaç yaşında? Shaquille O’Neal nereli, hangi takımlarda oynadı?
Shaquille O'Neal kimdir sorusu, NBA tarihine damga vuran isimler arasında yer alan yıldız basketbolcu hakkında sıkça soruluyor. ABD doğumlu olan Shaquille O'Neal, 6 Mart 1972'de New Jersey'nin Newark kentinde dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 4 NBA şampiyonluğu yaşayan O'Neal, aynı zamanda ligin en unutulmaz oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Peki Shaquille O'Neal kaç yaşında ve nereli? İşte efsane oyuncunun biyografisi ve kariyerine dair detaylar
Shaquille Rashaun O'Neal, 6 Mart 1972 tarihinde ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde dünyaya gelmiş, NBA tarihinin en dominant pivotlarından biri olarak kabul edilen Amerikalı eski profesyonel basketbolcudur. 2.16 metre boyunda ve yaklaşık 147 kilogram ağırlığındaki O'Neal, fiziksel gücüyle NBA tarihinin en ağır ve en etkili uzun oyuncuları arasında yer almıştır.
Ailesi, Arapçada "küçük savaşçı" anlamına gelen "Shaquille Rashaun" adını verdi. Çocukluk yıllarında basketbola yönelen O'Neal, Texas San Antonio'daki Robert G. Cole Lisesi'nde yıldızını parlattı. Lise kariyerinde okul takımıyla iki yıl içinde 68 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet aldı. 1989 yılında 791 ribaund alarak eyalet rekoru kırdı.
NBA'E 1 NUMARA OLARAK ADIM ATTI
Basketbol kariyerine Louisiana State Üniversitesi'nde (LSU) başlayan O'Neal, 1992 NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından 1. sıradan seçildi. Lige adım attığı ilk sezonda sergilediği performansla Yılın Çaylağı ödülünü kazanan yıldız oyuncu, kısa sürede NBA'in en korkulan pota altı isimlerinden biri haline geldi.
LAKERS DÖNEMİ VE ÜÇLEME ŞAMPİYONLUKLAR
1996 yılında Los Angeles Lakers'a transfer olan Shaquille O'Neal, Kobe Bryant ile birlikte NBA tarihine geçen bir ikili oluşturdu. Lakers formasıyla 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç NBA şampiyonluğu yaşayan O'Neal, bu süreçte üç kez Final MVP, bir kez de Normal Sezon MVP ödülüne layık görüldü.
MIAMI HEAT İLE TARİHİ ZAFER
2004 yılında Miami Heat'e transfer olan O'Neal, Dwyane Wade ile birlikte takımını zirveye taşıdı. 2006 NBA Şampiyonluğu, Miami Heat'in kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti. Bu başarıyla O'Neal, kariyerindeki dördüncü NBA yüzüğünü kazandı.
KARİYERİNİN SON YILLARI VE EMEKLİLİK
Kariyerinin son dönemlerinde Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formaları giyen Shaquille O'Neal, artan sakatlıklar sonrası 2 Haziran 2011'de basketbolu bıraktığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
SHAQUILLE O'NEAL'IN KARİYER BAŞARILARI
4 kez NBA Şampiyonu
1 kez Normal Sezon MVP
3 kez NBA Final MVP
15 kez All-Star
NBA tarihinin en çok sayı atan ilk 5 oyuncusu arasında
NBA kariyerinde 1207 maçta 23,7 sayı, 10,9 ribaund ve 2,3 blok ortalamaları yakaladı.