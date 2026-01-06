CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Kimdir Adem Yeşilyurt kimdir? Adem Yeşilyurt kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Adem Yeşilyurt kimdir? Adem Yeşilyurt kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Karşıyaka’nın altyapısından yetişerek profesyonelliğe adım atan Adem Yeşilyurt, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Trabzonspor ile yapılan temasların ardından Karşıyaka’nın, genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi. Bu gelişme sonrası futbolseverler “Adem Yeşilyurt kimdir?”, “Adem Yeşilyurt kaç yaşında ve nereli?”, “Adem Yeşilyurt Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte Adem Yeşilyurt hakkında öne çıkan bilgiler…

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 21:23
Adem Yeşilyurt kimdir? Adem Yeşilyurt kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

2007 doğumlu genç futbolcu Adem Yeşilyurt, Karşıyaka formasıyla gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yönetimiyle temas kuran Karşıyaka'nın, transfer süreci kapsamında Fenerbahçe ile de masaya oturacağı ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından "Adem Yeşilyurt kimdir?", "Karşıyaka'nın genç yıldızı Fenerbahçe'ye mi gidiyor?" ve "Adem Yeşilyurt transfer olacak mı?" soruları gündeme geldi. İşte genç oyuncunun kariyerine dair merak edilenler…

ADEM YEŞİLYURT KİMDİR?

Adem Yeşilyurt, Türk futbolunun gelecek vadeden genç oyuncuları arasında gösterilen isimlerden biridir. 13 Ocak 2007 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya gelen Adem Yeşilyurt, futbola Bornova Belediyespor altyapısında başladı.

Altyapı gelişimini sürdürdükten sonra Pınargücüspor forması giyen genç futbolcu, daha sonra Karşıyaka altyapısına transfer oldu.

Karşıyaka'da gösterdiği performansla dikkat çeken Adem Yeşilyurt, 8 Aralık 2025 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza atarak kariyerinde önemli bir adım attı. Yeşil-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

