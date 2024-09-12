NESLİCAN TAY KİMDİR? | Neslican Tay neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Neslican Tay, kanserle mücadele eden ve bu süreçte toplumsal farkındalığı artıran bir figürdür. Genç yaşta kanser teşhisi konan Tay, sosyal medya aracılığıyla hastalığının detaylarını ve tedavi sürecini paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmıştır. Peki, Neslican Tay neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte merak edilen tüm detaylar...

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay 14 Mart 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. Üç kez kanseri yenen Tay, sosyal medya üzerinde yaptığı "yaşama azmi" temalı paylaşımlarla tanınıyordu. Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi.

14 Ağustos 2017'de sosyal medya üzerinden hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlatmaya başladı. Bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi. "Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim" sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı.

NESLİCAN TAY HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN ÖLDÜ?

Neslican Tay malign mezenkimal tümör hastalığıyla mücadele ediyordu. Sarkomya da yumuşak doku kanseriolarak adlandırılan Malign Mezenkimal Tümör, Yunancada "etin büyümesi" anlamındaki sözcükten geliyor. Yumuşak doku sarkomları, vücutta yumuşak dokularda baş gösteren kanserli (habis) tümörler.

Yumuşak dokular, vücuttaki diğer yapıları birbirine bağlar, onları destekler ve çevreler. Sarkomalar, kemiklerde ve kıkırdak, adaleler, tendonlar (kiriş), yağ gibi organ veya dokuları çevreleyen, yumuşak bağdokusunda ve destekleyici (yardımcı) dokularda, bir de akciğerlerin, karnın, kalbin, merkezi sinir sisteminin ve kan damarlarının dış yüzeylerinde oluşuyor. Malign Mezenkimal Tümör de katı, üç boyutlu ve habis tümörlerin en ender ve en ölümcüllerinden.