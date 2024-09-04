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VICTOR OSIMHEN KİMDİR? | Victor Osimhen nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve futbol hayatı

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Santrfor mevkiinde oynayan Nijeryalı milli futbolcu hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Victor Osimhen kimdir, nereli, kaç yaşında? Osimhen kariyeri ve futbol hayatı' konularını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 11:19
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VICTOR OSIMHEN KİMDİR? | Victor Osimhen nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve futbol hayatı

VICTOR OSIMHEN KİMDİR? | Galatasaray'ın 100 milyon euro piyasa değerine sahip Osimhen'i alarak değerini 288 milyon euroya çıkarmasının ardından futbol gündeminde en çok konuşulan isim Victor Osimhen oldu. Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu Osimhen hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Victor Osimhen kimdir, nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve futbol hayatı' konularını sizler için derledik.

VICTOR OSIMHEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Piyasa değeri 100 milyon euro, yani 3 milyar 750 milyon TL olan 25 yaşındaki süper forvet Victor Osimhen, 29 Aralık 1998'de Nijerya'da doğdu. Şu an 26 yaşında olan Osimhen, Lagos'ta altı kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Ailesi Edo Eyaleti'nden ve Nijerya'nın Esan etnik grubundan Doğduğu yer olan Lagos Eyaleti'nin Oregun/Ojota bölgesindeki Olusosun bölgesinde büyüdü. Büyürken futbol idolü Didier Drogba'ydı.

VICTOR OSIMHEN KARİYERİ VE FUTBOL HAYATI

Osimhen, üst düzey kariyerine 1 Ocak 2017 tarihinde 3.50 milyon euro bedelle transfer olduğu VfL Wolfsburg'da başladı. Kulüpte geçirdiği bir buçuk sezonun ardından 2018-2019'da Belçika ekibi Charleroi'ye kiralık olarak transfer oldu ve 1 Temmuz 2019'da R.Charleroi SC 3.50 milyon euro karşılığında Osimhen'in bonservisini aldı. 1 Ağustos 2019'da 22.40 milyon euro bedelle Lille'ye transfer olarak Ligue 1 kariyerine başladı. Fransız kulübündeki tek sezonunda on sekiz gol attı.

1 Eylül 2020 tarihinde Osimhen, kulüp rekoru olan 77.50 milyon € karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer oldu ve 2021-22 sezonunda Serie A En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazandı. Bir sonraki sezonda, 26 golle ligin en skorer oyuncusu olarak Afrikalı bir oyuncu için rekor kırdı ve Napoli'nin 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Performansından dolayı ligin En İyi Forveti ödülünü kazandı ve birkaç ay sonra da Serie A'da Yılın Futbolcusu seçildi. Osimhen şu anda Serie A tarihinde en çok gol atan Afrikalı oyuncu konumunda.[8][9] 3 Eylül 2024'te Galatasaray'a kiralandı.

Osimhen, Nijerya'nın kazandığı 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. İlk milli maçına Haziran 2017'de çıktı. 2019 ve 2023'te Afrika Uluslar Kupası'nda oynadı ve son turnuvada finale kadar yükseldi. Şu anda Nijerya milli takımının tüm zamanlardaki en golcü üçüncü oyuncusu. Osimhen, 29 Mayıs 2023 tarihinde Başkan Muhammadu Buhari tarafından Federal Cumhuriyet Üyesi yapıldı.

Osimhen 2023 Ballon d'Or törenini sekizinci sırada tamamlayarak Fransız ödülünün ilk onuna giren ilk Nijeryalı oldu. Ayrıca 2023 CAF Ödüllerinde Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi ve 1999'da Nwankwo Kanu'dan bu yana bu onura layık görülen ilk Nijeryalı oldu.

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