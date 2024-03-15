Haberler Kimdir Muhammet Zeki Dursun kimdir? | Muhammet Zeki Dursun kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

Muhammet Zeki Dursun kimdir? | Muhammet Zeki Dursun kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'de forma giyen Muhammet Zeki Dursun'un hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Muhammet Zeki Dursun kimdir? Muhammet Zeki Dursun kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 10:40
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Muhammet Zeki Dursun kimdir? | Muhammet Zeki Dursun kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

MUHAMMET ZEKİ DURSUN KİMDİR? | Muhammet Zeki Dursun, maçlarda gösterdiği başarılı performansın ardından futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Genç yeteneğin hayatını araştıranlar arama motorlarında 'Muhammet Zeki Dursun kimdir? Muhammet Zeki Dursun kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MUHAMMET ZEKİ DURSUN KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NE?

17 Mart 2006'da Bursa'da doğan Muhammet Zeki Dursun, 17 yaşındadır. Baş mevkisi merkez orta saha olan genç yetene4k, on numara ve sağ kanatta da rol almaktadır.

MUHAMMET ZEKİ DURSUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

U19 Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 3 gol 2 asist veren Dursun, bu performansa karşın 1 sarı kart gördü.

23/24 sezonu: Fenerbahçe U19

22/23 sezonu: Fenerbahçe U17

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