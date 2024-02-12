Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce yayın hayatına başlıyor. Dizide Merve karakterine ise Sinem Ünsal hayat veriyor. Genç yaşta hayatın sillesini yemiş bir kadını canlandıran Ünsal ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Senden Önce Merve (Sinem Ünsal) kimdir? Senden Önce'nin Merve'si Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi? Detayalar haberimizde...

SENDEN ÖNCE MERVE KİMDİR?

Hiç kimsenin hiçbir şeyi olarak tanıdı kendini Merve. Ama bir kişinin her şeyi olmaya adadı kendini. Aile olmaya adadı kalbini. Önce dostluğun kapısını çaldı, dosttan aile olur mu diye denedi, sonra aşkın kapısını zorladı, eşiyle yuva kurmaya çalıştı. Aile olmak sonradan öğrenilebilen bir şeydi ama bu uğurda dostla düşman olmak beklenmedik bir savaştı. Yine de direndi Merve; öyle ya direnmek, yetimhane günlerinden beri heybesinde taşıdığı küçük bir oyuncaktı.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Eski Foça ilçesinde doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmir'de liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okumuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. 2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı.

2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2022 yılında FOX'ta yayımlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş karakterini canlandırdı. Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda ise Sülün karakterini canlandırmaktadır.