Haberler Kimdir Senden Önce MERVE (Sinem Ünsal) kimdir? | Senden Önce'nin Merve'si Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi?

Senden Önce MERVE (Sinem Ünsal) kimdir? | Senden Önce'nin Merve'si Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi?

Senden Önce Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizide Merve karakterini canlandıran Sinem Ünsal merak konusu oldu. Yetimhanede büyümüş bir kız olan Merve kendisini hiç kimsenin hiçbir şeyi olarak tanımlıyor. Peki, Senden Önce'nin Merve'si Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 02:00 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 02:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Senden Önce MERVE (Sinem Ünsal) kimdir? | Senden Önce'nin Merve'si Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce yayın hayatına başlıyor. Dizide Merve karakterine ise Sinem Ünsal hayat veriyor. Genç yaşta hayatın sillesini yemiş bir kadını canlandıran Ünsal ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Senden Önce Merve (Sinem Ünsal) kimdir? Senden Önce'nin Merve'si Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi? Detayalar haberimizde...

SENDEN ÖNCE MERVE KİMDİR?

Hiç kimsenin hiçbir şeyi olarak tanıdı kendini Merve. Ama bir kişinin her şeyi olmaya adadı kendini. Aile olmaya adadı kalbini. Önce dostluğun kapısını çaldı, dosttan aile olur mu diye denedi, sonra aşkın kapısını zorladı, eşiyle yuva kurmaya çalıştı. Aile olmak sonradan öğrenilebilen bir şeydi ama bu uğurda dostla düşman olmak beklenmedik bir savaştı. Yine de direndi Merve; öyle ya direnmek, yetimhane günlerinden beri heybesinde taşıdığı küçük bir oyuncaktı.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Eski Foça ilçesinde doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmir'de liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okumuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. 2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı.

2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2022 yılında FOX'ta yayımlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş karakterini canlandırdı. Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda ise Sülün karakterini canlandırmaktadır.

DİĞER
Titanic ile "dünya yıldızı" olmuştu! Meğer gerçek çok farklıymış: "Hayatım mahvoldu!"
Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak
Samsunspor evinde nefes aldı!
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Senden Önce HAKAN (Alp Navruz) kimdir?
Senden Önce SAHRA (Nilperi Şahinkaya) kimdir?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Şubat)
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:01
Juventus'a Udinese şoku! Juventus'a Udinese şoku! 00:48
Hari Vukas: Önümüzde çok zor bir sezon var Hari Vukas: Önümüzde çok zor bir sezon var 23:13
"Beraberliğe çok sevinemedik" "Beraberliğe çok sevinemedik" 23:11
Sergen Yalçın'dan ofsayt açıklaması! Sergen Yalçın'dan ofsayt açıklaması! 23:10
Daha Eski
Fernando Santos: Aramıza yeni oyuncular gelecek! Fernando Santos: Aramıza yeni oyuncular gelecek! 22:25
Joe Worrall: Beşiktaş bu maçları kazanmalı! Joe Worrall: Beşiktaş bu maçları kazanmalı! 22:15
Necip Uysal: Berabere kaldığımız için üzgünüz Necip Uysal: Berabere kaldığımız için üzgünüz 22:13
Amartey: Bu durumu kabullenmemiz gerekiyor Amartey: Bu durumu kabullenmemiz gerekiyor 22:11
Eyüpspor 3 puanı tek golle aldı! Eyüpspor 3 puanı tek golle aldı! 22:07
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:56