Haberler Kimdir Divock Origi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Divock Origi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Belçikalı futbolcu Divock Origi'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Divock Origi ile ilgili araştırma yapanlar, Divock Origi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Divock Origi kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 16:02 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 16:10
Divock Origi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Divock Origi'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Belçikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Divock Origi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DİVOCK ORİGİ KİMDİR?

Divock Origi, 18 Nisan 1995 yılında Oostende, Belçika'da dünyaya gelmiştir. 189 cm boyundaki Divock Origi, santrafor bölgesinde görev almaktadır. Belçika Milli Takımı'nda 32 kez forma giyen Divock Origi 3 gol kaydetmiştir. Milan formasıyla bu sezon 36 maça çıkan Origi, 2 gol 1 asist üretmiştir. Genk altyapısında futbola başlayan Divock Origi, Lille'e transfer olmuştur. Liverpool, Wolfsburg ve Milan'da oynamıştır.

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