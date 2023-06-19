Haberler Kimdir GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR? | Gökhan Gönül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı?

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR? | Gökhan Gönül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli Takım'da sergilediği performansla efsane haline gelen Gökhan Gönül'ün yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Futbolseverler yıldız isim ile ilgili detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Gökhan Gönül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 16:10
GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR? | Gökhan Gönül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı?

Türk futbolunun en kariyerli sol bekleri arasında yer alan Gökhan Gönül, sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı Özellike Fenerbahçe ve Beşiktaş forması ile sergilediği performans ile efsane haline gelen Gökhan Gönül ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?

Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 tarihinde kuaför baba ve ev hanımı annenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Bafralı'dır. 175 cm boyundaki Gökhan Gönül, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Rizespor forması giymiştir. A Milli Futbol Takımı'mızda 66 kez forma giymiştir. 535 maçta 24 gol 69 asist üretmiştir. 3 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye kupası, 3 Türkiye Süper Kupa kazanmıştır.

GÖKHAN GÖNÜL FUTBOLU BIRAKTI MI?

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gökhan Gönül, 19 Haziran günü futbol kariyerini sonlandırdı.

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