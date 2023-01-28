Haberler Kimdir LALE ORTA KİMDİR? Lale Orta kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

LALE ORTA KİMDİR? Lale Orta kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Eski futbolcu, basketbolcu ve hakem Lale Orta'nın kim olduğu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemi olan Lale Orta'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, LALE ORTA KİMDİR? Lale Orta kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 17:40
LALE ORTA KİMDİR? Lale Orta kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Son dönemde arama motorları ve sosyal medyada araştırılan isimlerden biri de Lale Orta oldu. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemi olan Lale Orta'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, LALE ORTA KİMDİR? Lale Orta kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

LALE ORTA KİMDİR?

Lale Orta 1 Ocak 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyendir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yapmıştır. Profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetmiştir. 2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını almıştır. Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biridir. Lale Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.

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