Haberler Kimdir KURTLAR VADİSİ'NİN BEDİR'İ HAYATINI KAYBETTİ! | Levent Güner kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Levent Güner hastalığı neydi?

KURTLAR VADİSİ'NİN BEDİR'İ HAYATINI KAYBETTİ! | Levent Güner kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Levent Güner hastalığı neydi?

Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Bedir karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan ve sevilen Levent Güner hayatını kaybetti. Oyuncu Zafer Algöz'ün Twitter üzerinden duyurduğu acı haberin ardından sanat camiasından birçok kişi Güner ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerken vatandaşlar arama motorlarında Levent Güner kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Levent Güner hastalığı neydi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:20
KURTLAR VADİSİ'NİN BEDİR'İ HAYATINI KAYBETTİ! | Levent Güner kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Levent Güner hastalığı neydi?

KURTLAR VADİSİ'NİN BEDİR'İ HAYATINI KAYBETTİ! | Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile milyonlarca kişi tarafından sevilen ünlü oyuncu Levent Güner hayatını kaybetti. Twitter hesabı üzerinden acı haberi duyuran Zafer Algöz'ün mesajının ardından Levent Güner kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Levent Güner hastalığı neydi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

LEVENT GÜNER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi dizisinde Bedir karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Levent Güner, aynı zamanda şarkıcılık yapıyordu. 'Eski Bir Sevda' adında bir albümü bulunan Levent Güner, 1992'de Mem û Zîn, 1995'te Böcek, 1995'te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.

Kalp krizi nedeniyle yaşama veda ettiği öğrenilen Güner, 58 yaşındaydı.

'Kurtlar Vadisi' dizisinde 2 sezon yer alan Levent Güner, Pala'nın adamı Bedir'i canlandırmıştı. Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle, bizzat Aslan Akbey'i (Selçuk Yöntem) üç el ateş ederek öldürmüştü.

'Eski Bir Sevda' adında bir albümü bulunan Levent Güner, 1992'de 'Mem û Zîn', 1995'te 'Böcek', 1995'te 'Aylaklar', 2007-2009 'Dudaktan Kalbe' dizisi, 'Amok Koşucusu', 'Acayip Hikayeler', 'Reaksiyon', 'Kaybolan Yıllar', 'Bu Sevda Bitmez' ve 'Pilli Bebek' projelerinde rol aldı.

LEVENT GÜNER HASTALIĞI NEYDİ?

Levent Güner'in ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı. Daha önce kalp rahatsızlığının bulunup bulunmadığı bilinmeyen oyuncu hakkında Zafer Algöz, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun."

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