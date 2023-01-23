MERTCAN AYHAN KİMDİR? | Mertcan Ayhan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 U16 forması giyen Mertcan Ayhan'ın transfer iddiaları merakla araştırılıyor. Genç futbolcu için transfer döneminde takımların çalışmaları sürüyor. Peki, Mertcan Ayhan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

MERTCAN AYHAN KİMDİR?

Mertcan Ayhan, 8 Eylül 2006 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Türkiye U17 Milli Takım'ımızda da forma giyen Mertcan Ayhan, Schalke 04 U17 ekibinde forma giymektedir. Bu sezon 12 maça çıkan Mercan Ayhan 3 gol kaydetti. Stoper pozisyonunda oynayan genç futbolcuya Türkiye ve Avrupa'dan teklifler bulunuyor. Mertcan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Kaan Ayhan'ın kardeşidir.