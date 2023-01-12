GİZEM AVCI KİMDİR? | Survivor Gizem Avcı nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gizem Avcı evli mi, burcu, boyu, kilosu..

Survivor'un 2023 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Gizem Avcı'nın hayatı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın, bu yıl Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takımdan oluşacağını belirttiği 2023 Survivor yarışmacılarından Gizem Avcı hakkında arama motorlarında Gizem Avcı kimdir? Survivor Gizem Avcı nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gizem Avcı evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

GİZEM AVCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1996 doğumlu olan 27 yaşındaki Gizem Avcı aslen Ispartalıdır ancak İstanbul'da yaşamaktadır. 2021 yılında Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Barosuna kayıtlı olarak hizmet vermeye başlayan Survivor Gizem Avcı, Instagram üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Avcı, 2021 yılında avukatlık ruhsatını alarak mesleğini sürdürmektedir.

GİZEM AVCI EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU..

1,78 metre boyundaki ve 63 kg ağırlığındaki İkizler burcu olan Gizem Avcı'nın sevgilisi, Okan Silah isimli mimardır.