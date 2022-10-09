Haberler Kimdir IKER CASILLAS'IN EŞİ SARA CARBONERO KİMDİR? | Sara Carbonero kaç yaşında, nereli? - Sara Carbonero ailesi, özel hayatı, çocuğu var mı?

IKER CASILLAS'IN EŞİ SARA CARBONERO KİMDİR? | Sara Carbonero kaç yaşında, nereli? - Sara Carbonero ailesi, özel hayatı, çocuğu var mı?

İspanyol eski kaleci ve futbol kariyeriyle büyük üne kavuşmuş Iker Casillas'ın Twitter hesabı üzerinden eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından vatandaşlar, Casillas'ın eşinin kim olduğunu merak ediyor. Ünlü futbolcu ile Mart 2016'da hayatını birleştiren Sara Carbonero hakkında arama motorlarında araştırılan Iker Casillas'ın eşi Sara Carbonero kimdir, kaç yaşında, nereli? Sara Carbonero ailesi, özel hayatı, çocuğu var mı? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 19:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 20:00
IKER CASILLAS'IN EŞİ SARA CARBONERO KİMDİR? | Sara Carbonero kaç yaşında, nereli? - Sara Carbonero ailesi, özel hayatı, çocuğu var mı?

IKER CASILLAS'IN EŞİ SARA CARBONERO KİMDİR? | Futbol kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ikar Casillas'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden takipçilerine, eşcinsel olduğunu açıklaması üzerine ünlü futbolcunun eşi merak konusu oldu. 2016 yılından beri evli olduğu eşi Sara Carbonero'dan konuya ilişkin henüz açıklama gelmezken arama motorlarında araştırılan Iker Casillas'ın eşi Sara Carbonero kimdir, kaç yaşında, nereli? Sara Carbonero ailesi, özel hayatı, çocuğu var mı? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SARA CARBONERO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

3 Şubat 1984'te Corral de Almaguer, Toledo'da doğan 38 yaşındaki Sara Carbonero Arévalo, Telecinco'da çalışan ve genellikle spor haberleri sunan İspanyol televizyon sunucusudur. Carbonero, İspanyol kaleci Iker Casillas ile 20 Mart 2016'da evlendi.

Temmuz 2009 tarihinde FHM USA tarafından "Dünya'nın En Seksi Sunucusu" seçildi. 14 Mart 2012 tarihinde İspanyol dergisi Lecturas Sara Carbonero ile Iker Casillas'ın nişanlandığını açıkladı.

SARA CARBONERO AİLESİ, ÖZEL HAYATI, ÇOCUĞU VAR MI?

Carbonero'nun, babası Casillas olan 2 çocuğu vardır. Oğulları Martín, 3 Ocak 2014 tarihinde Madrid'de doğdu. Kasım 2015'te çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 20 Mart 2016'da çift evlendi. 2 Haziran 2016'da Sara, çiftin ikinci çocuğu Lucas'ı doğurdu.

Mayıs 2019'da kanserden muzdarip olduğu açıklandı. Carbonero'nun sağlık durumuna ilişkin başka bilgi ise paylaşılmadı.

CARLES PUYOL KİMDİR? Devamını Oku BUNU DA OKU
Iker Casillas kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Olimpiu Morutan yokları oynuyor! Rumen futbolcu için olay sözler: “Türkiye’ye dönmez”
Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu: "40'ımız uçuyor"
Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması!
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Iker Casillas kimdir?
CARLES PUYOL KİMDİR?
KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır?
EYT'lilerin maaş hesabı için detaylar netleşti!
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Kadın basketbol mağlubiyetle başladı Beşiktaş Kadın basketbol mağlubiyetle başladı 19:37
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 19:36
7 gollü maçta kazanan M.Gladbach! 7 gollü maçta kazanan M.Gladbach! 19:28
Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum 19:18
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt! Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt! 18:59
Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması! 18:55
Daha Eski
Tolgay ile Merih yenişemedi! Tolgay ile Merih yenişemedi! 18:16
Dalic'ten Türkiye sözleri! "Gruptaki en zor takım" Dalic'ten Türkiye sözleri! "Gruptaki en zor takım" 18:07
Erzurumspor deplasmanda kazandı! Erzurumspor deplasmanda kazandı! 18:01
Monza evinde rahat kazandı! Monza evinde rahat kazandı! 17:58
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! 17:43
Şampiyonluk tesadüfleri sever! Fırtına lider olursa... Şampiyonluk tesadüfleri sever! Fırtına lider olursa... 17:42