IKER CASILLAS'IN EŞİ SARA CARBONERO KİMDİR? | Sara Carbonero kaç yaşında, nereli? - Sara Carbonero ailesi, özel hayatı, çocuğu var mı?

IKER CASILLAS'IN EŞİ SARA CARBONERO KİMDİR? | Futbol kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ikar Casillas'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden takipçilerine, eşcinsel olduğunu açıklaması üzerine ünlü futbolcunun eşi merak konusu oldu. 2016 yılından beri evli olduğu eşi Sara Carbonero'dan konuya ilişkin henüz açıklama gelmezken arama motorlarında araştırılan Iker Casillas'ın eşi Sara Carbonero kimdir, kaç yaşında, nereli? Sara Carbonero ailesi, özel hayatı, çocuğu var mı? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SARA CARBONERO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

3 Şubat 1984'te Corral de Almaguer, Toledo'da doğan 38 yaşındaki Sara Carbonero Arévalo, Telecinco'da çalışan ve genellikle spor haberleri sunan İspanyol televizyon sunucusudur. Carbonero, İspanyol kaleci Iker Casillas ile 20 Mart 2016'da evlendi.

Temmuz 2009 tarihinde FHM USA tarafından "Dünya'nın En Seksi Sunucusu" seçildi. 14 Mart 2012 tarihinde İspanyol dergisi Lecturas Sara Carbonero ile Iker Casillas'ın nişanlandığını açıkladı.

SARA CARBONERO AİLESİ, ÖZEL HAYATI, ÇOCUĞU VAR MI?

Carbonero'nun, babası Casillas olan 2 çocuğu vardır. Oğulları Martín, 3 Ocak 2014 tarihinde Madrid'de doğdu. Kasım 2015'te çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 20 Mart 2016'da çift evlendi. 2 Haziran 2016'da Sara, çiftin ikinci çocuğu Lucas'ı doğurdu.

Mayıs 2019'da kanserden muzdarip olduğu açıklandı. Carbonero'nun sağlık durumuna ilişkin başka bilgi ise paylaşılmadı.