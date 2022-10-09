CARLES PUYOL KİMDİR? Nereli ve kaç yaşında? İşte bilinmeyenleri...

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapmış, çok uzun yıllar dünyanın en başarılı savunmacısı olarak gösterilen Puyol, Casillas ile ilgili attığı twit ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Peki, Carles Puyol kimdir? Hangi takımlarda ve hangi pozisyonda oynamıştır?

CARLES PUYOL KİMDİR?

Carles Puyol 1978 yılında İspanya'da dünyaya gelmiştir. Futbola La Pobla de Segur'da başlamıştır. Puyol, 1996 yılında, 17 yaşındayken FC Barcelona B takımında forma giymeye başlamıştır. 1999 yılında teknik direktör Louis van Gaal tarafından A takıma alınmıştır. Bu takımda ilk kez 2 Ekim 1999 tarihinde Real Valladolid karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan maçta forma giymiştir. Barcelona'daki başarılayla 2002 yılında UEFA tarafından en iyi sağ-bek oyuncusu seçilmiştir. 17 Mayıs 2006 tarihinde, yılın en iyi defans oyuncusu ünvanını kazanmıştır. İspanya Milli Takımı'nın ve FC Barcelona'nın kaptanlığınını yapmıştır. 4 Mart 2014 tarihinde, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı ve 15 Mayıs 2014 tarihinde resmi olarak futbolu bıraktı.