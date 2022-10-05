Haberler Kimdir Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Dizinin sevilen oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 12:30
Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşamı, kariyeri ve özellikleriyle arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu ne? Evli mi?

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun'u canlandırmaktadır. 1,76 boyundaki Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile evlidir.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER

  • Büyük Buluşma
  • Aşk Oyunu
  • Emret Komutanım
  • Yağmurdan Sonra
  • Ah İstanbul Ahu
  • Yersiz Yurtsuz
  • Gazi
  • Kayıp Prenses
  • Bahar Dalları
  • Öyle Bir Geçer Zaman ki
  • Görüş Günü Kadınları
  • Yedi Güzel
  • Evli ve Öfkeli
  • Şampiyon
  • Kuruluş Osman
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