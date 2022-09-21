NURSENA SAY KİMDİR? | 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, nereli, kaç yaşında? - Nursena Say boyu, kilosu kaç?

En prestijli güzellik yarışması Miss Turkey'de finalistlerin belli olmasının ardından güzellik tacı, Nursena Say'ın oldu. Birbirinden güzel 20 finalistin arasından birinci seçilen Nursena Say'ın hayatını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, nereli, kaç yaşında? - Nursena Say boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2022 MISS TURKEY BİRİNCİSİ NURSENA SAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, 24 yaşında ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabildiğinden Nursena Say'ın bekar olduğu düşünülüyor.

1 yıllık mimarlık deneyimi olduğunu belirten Say, öğrencilik döneminde oyunculuk ve modellik yaptığını ifade etmiştir. İlk amacının okumak olduğunu ve rol modelinin de Azra Akın olduğunu dile getirmiştir.

NURSENA SAY BOYU, KİLOSU KAÇ?

Miss Turkey 2022 birincisi seçilen Nursena Say'ın boyu 1.80'dir. Nursena Say'ın nereli olduğuna ilişkin bilgi olmamakla beraber İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir. Nursena Say'ın nereli olduğuna ilişkin bilgi olmamakla beraber İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir. Tacı takan Türkiye güzedli Say'ın kilosu ve burcu bilinmemektedir.

MISS TURKEY HAKKINDA

Miss Turkey, Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen millî bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadınının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Yarışmaya 18-27 yaşları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir.

Miss Turkey ilk olarak Cumhuriyet adlı ulusal gazete tarafından duyurulmuştur. 1980'den beri yarışmayı yürüten "Miss Turkey Organization"; Miss World, Miss Universe, Miss Supranational isimli yarışmaların Türkiye'deki lisans sahibidir. Miss Turkey'de dereceye giren ilk üç güzel, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu uluslararası yarışmalara gönderilir. Tüm "Miss Turkey" finalistleri günümüz Türk kadınının en değerli örneklerindendir.