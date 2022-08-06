DRIES MERTENS KİMDİR? | Dries Mertens kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Transfer Haberleri

Belçikalı golcü Dries Mertens'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaya devam ediyor. Futbolseverlerin radarına Galatasaray transferiyle giren Dries Mertens'in hayatına dair merak edilen detaylar ve Dries Mertens'in biyografisi haberimizde...

DRIES MERTENS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. Napoli'de forma giyen Belçikalı millî futbolcu Mertens, Napoli'den önce, Mertens Gent'te ve ardından Eendracht Aalst, Apeldoorn, Utrecht'te ve son olarak PSV'de oynamıştır.

Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi olan ve Apeldoorn'da kaptanlığı üstlenen Mertens, 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü almıştır. 25 Mayıs 2009 tarihinde, Apeldoorn'dan ayrılmak istediğini açıklar açıklamaz Utrecht ile sözleşme imzalayan Mertens, 28 Haziran 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer olmuştur ve toplamda PSV kulübü 13 Milyon Euro ödeyeceğini açıklamıştır.

Dries Mertens, 28 Ağustos 2011 tarihinde PSV için ilk hat-trick'i Excelsior'a karşı yapmıştır ve kariyerinin en verimli sezonuna başlamıştır. PSV sezonun başlarındaki maçta, Roda'yı 7-1 yenmiştir. Mertens maçta, 1 penaltı da dahil olmak üzere 4 gol atmıştır.

PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetmiştir.

NAPOLİ KARİYERİ

16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladıktan sonra Mertens, 9.5 Milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olmuştur ve Rafael Benítez'in Napoli'deki ilk transferi olarak kayda geçmiştir.

1,69 boyundaki Dries Mertens, forvet mevkisinde forma giymektedir ve sağ ayağına hakim oyuncu, zaman zaman sol kanat ve On Numara mevkisinde de forma giymiştir.