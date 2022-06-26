Haberler Kimdir SCOTTIE WILBEKIN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Hangi takımlarda oynadı? Scottie Wilbekin istatistikleri

SCOTTIE WILBEKIN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Hangi takımlarda oynadı? Scottie Wilbekin istatistikleri

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen milli basketbolcu Scottie Wilbekin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Scottie Wilbekin transferinin resmen açıklanmasıyla birlikte tecrübeli oyun kurucuyla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Scottie Wilbekin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Scottie Wilbekin ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 13:00
SCOTTIE WILBEKIN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Hangi takımlarda oynadı? Scottie Wilbekin istatistikleri

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, bir transferi daha açıkladı. Sarı-lacivertliler, Maccabi Tel Aviv forması giyen milli basketbolcu Scottie Wilbekin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Wilbekin transferinin resmen açıklanmasının ardından tecrübeli basketbolcuyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Scottie Wilbekin kimdir? Scottie Wilbekin ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

SCOTTIE WILBEKIN KİMDİR?

5 Nisan 1993 tarihinde Florida Gainesville'de dünyaya gelen Scottie Wilbekin, kolej kariyerinde Florida Üniversitesi forması giydi. Oldukça başarılı bir kolej kariyerinin ardından 2014 yılında Avustralya'nın Cairns Taipans takımında forma giyen Wilbekin, 2015'in Mart ayında ise Yunanistan'ın AEK ekibine transfer oldu ve sezonu burada tamamladı.

2015-2016 sezonunda ülkemizde Darüşşafaka forması giymeye başlayan Scottie Wilbekin, tam üç sezon boyunca bu ekibin formasını başarıyla terletti. Wilbekin, Darüşşafaka formasıyla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında EuroLeague tecrübesi yaşarken, 2017-18 sezonunda ise EuroCup'ta boy gösterdi. Darüşşafaka'nın bu sezonda elde ettiği EuroCup şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Wilbekin, 2017-18 EuroCup normal sezonunda, yarı finallerde ve final MVP ödülünü aldı. 19.7 sayı ortalamasıyla EuroCup'ta sezon lideri olan Wilbekin, aynı zamanda kendisine EuroCup'ın en iyi beşinde de yer buldu.

Scottie Wilbekin, 2018 yazında Türk pasaportu alarak Milli Takımımızda da forma giymeye başladı ve 2018 Dünya Kupası'nda Milli Takımımızla yer aldı.

2018 yazında İsrail'in EuroLeague'deki temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e transfer olan Scottie Wilbekin, bu takımla 124 EuroLeague karşılaşmasında boy gösterdi. Aynı zamanda Maccabi'yle üç İsrail şampiyonluğu yaşayan Wilbekin, Avrupa'nın en değerli guardlarından biri olarak kendisini kabul ettirdi.

Scottie Wilbekin, kariyeri boyunca 175 EuroLeague karşılaşmasına çıkarak 13.5 sayı (%47.3 iki sayı, %37.1 üç sayı, %86 serbest atış), 3.4 asist, 2.0 ribaund, 1.2 top çalma ve 12.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

DİĞER
‘Kulüp’ dizisinin yıldızı Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor!
Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Mesut Özil'i dinleyip kararını verecek!
Fenerbahçe'ye Ukraynalı golcü! Görüşme tarihi belli oldu
F.Bahçe'ye dev çalım! Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
OSMAN WÖBER KİMDİR?
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
KAĞIT TOPLAYICILARINA MESLEKİ KİMLİK ZORUNLULUĞU NEDİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Listeyi verdi! G.Saray'dan 6 transfer birden Listeyi verdi! G.Saray'dan 6 transfer birden 12:40
Fenerbahçe'ye Ukraynalı golcü! Görüşme tarihi belli oldu Fenerbahçe'ye Ukraynalı golcü! Görüşme tarihi belli oldu 12:29
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Fenerbahçe transferi resmen açıkladı 12:02
Beşiktaş'ta Luuk de Jong sesleri! Transferi... Beşiktaş'ta Luuk de Jong sesleri! Transferi... 10:34
Kesenin ağzını açtılar! Önerilen rakam... Kesenin ağzını açtılar! Önerilen rakam... 11:15
F.Bahçe'ye dev çalım! Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor F.Bahçe'ye dev çalım! Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor 11:24
Daha Eski
Mert için karar verildi! Beşiktaş ve G.Saray... Mert için karar verildi! Beşiktaş ve G.Saray... 11:30
Fenerbahçe'de Gustavo için yeni karar! Kontratı... Fenerbahçe'de Gustavo için yeni karar! Kontratı... 11:33
Galatasaray Nef Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı! Galatasaray Nef Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı! 11:47
Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti 00:34
İtalyanların Kim Min-Jae ısrarı! O rakamı düşürmek istiyorlar İtalyanların Kim Min-Jae ısrarı! O rakamı düşürmek istiyorlar 00:34
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Galatasaray transferi resmen açıkladı! 00:34