Haberler Kimdir ADAMA TRAORE KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Adama Traore'nin mevkisi ne?

ADAMA TRAORE KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Adama Traore'nin mevkisi ne?

La Liga devi Barcelona, Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu, sezon sonuna kadar Katalan ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Traore, Barcelona'ya transferi sonrası arama motorlarında en çok aratılan futbolculardan biri oldu. Peki, Wolverhampton'dan Barcelona'ya transfer olan Adama Traore kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Adama Traore'nin mevkisi ne? Adama Traore ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 13:21
ADAMA TRAORE KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Adama Traore'nin mevkisi ne?

Barcelona, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Traore'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında satın alma bedelinin 30 milyon sterlin olarak belirlendiği öne sürüldü.

Traore, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Aston Villa ve Middlesbrough'da oynamış, 2018'de ise Wolverhampton'a transfer olmuştu.

ADAMA TRAORE KİMDİR?

Tam adı Adama Traoré Diarra olan futbolcu, 25 Ocak 1996 tarihinde İspanya'nın L'Hospitalet de Llobregat kentinde dünyaya geldi. Futbola Barcelona altyapısında başlayan Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu, Aston Villa ve Middlesbrough formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 20 milyon karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol kaydeden yıldız oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın formasını 8 kez terletti. Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden ve Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Traore'nin güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.

ADAMA TRAORE BOYU: 1.78

ADAMA TRAORE KİLOSU: 72

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