LUIS CAMPOS KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? Luis Campos'un görevi ne? Luis Campos Galatasaray'a gelecek mi? Luis Campos kariyeri

Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Galatasaray'da yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor. Futbol takımının başına bir sportif direktör getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Luis Campos'u İstanbul'a getirmişti.

Trabzonspor ile Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Başkan Burak Elmas ile izleyen Campos, daha sonra sarı-kırmızılı takımla ilgili rapor hazırlamak üzere ülkesine dönmüştü. Cuma akşamı Zoom üzerinden genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dünyaca ünlü sportif direktörle anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Peki Luis Campos kimdir? İşte Luis Campos ile ilgili tüm bilgiler...

👉LUIS CAMPOS KİMDİR?

Tam adı Luis Filipe Hipólito Reis Pedrosa Campos olan Portekizli futbol adamı, 6 Eylül 1964 tarihinde Portekiz'in Esposende kentinde dünyaya geldi. Campos, teknik direktör olarak başladığı futbol kariyerinde Leiria, Esposende, Desportivo Aves, Leça, Penafiel, Gil Vicente, Vitoria Setubal, Varzim ve Beira-Mar gibi takımları çalıştırdı.

2012'de Real Madrid'in scout ekibine dahil olan Luis Campos, 2013'te Monaco'da spor koordinatörü olarak göreve başladı. 2014'te Fransız ekibinin teknik heyet sorumlusu olan 57 yaşındaki futbol adamı, 2017 yılında bir başka Fransız ekibi Lille'de sportif direktörlük görevine getirildi. 3.5 yıl boyunca Lille'de sportif direktörlük görevini yürüten Luis Campos, Aralık 2020'de görevinden ayrıldı.