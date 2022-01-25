Haberler Kimdir Alvaro Gonzalez kimdir, kaç yaşında, hangi kulüplerde oynadı?

Alvaro Gonzalez kimdir, kaç yaşında, hangi kulüplerde oynadı?

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar için Fransız basınından Alvaro Gonzalez iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia sonrası taraftarlar arama motorlarında Alvaro Gonzalez kimdir, kaç yaşında, hangi kulüplerde oynadı? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 11:54
Alvaro Gonzalez kimdir, kaç yaşında, hangi kulüplerde oynadı?

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar için Fransız basınından Alvaro Gonzalez iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia sonrası taraftarlar arama motorlarında Alvaro Gonzalez kimdir, kaç yaşında, hangi kulüplerde oynadı? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

ALVARO GONZALEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ KULÜPLERDE OYNADI?

Futbola Racing Santander altyapısında başlayan Alvaro Gonzalez, sonrasında Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal formaları giydi. 2019 yazında kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Gonzalez'in bonservisi ertesi sezon Fransız ekibi tarafından 4 milyon Euro karşılığında alındı.

Kulüp düzeyinde şimdiye dek 382 maça çıkan 32 yaşındaki savunmacı, 9 gol atıp 12 de asist üretti.

Gonzalez'in Marsilya ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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