Yusuf Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, en dikkat çekici olanlarından biri de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın eski kulübü Trabzonspor'a döneceği yönünde çıkan haberlerdi. Bu gelişmenin üzerine futbolseverler yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı'ya dair arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. İşte Yusuf Yazıcı'ya dair detaylar...

YUSUF YAZICI KİMDİR❓

Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu.[2] 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

LILLE KARİYERİ!

Ağustos 2019'da Lille'e 16,5 milyon avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon avro, sonraki satıştan %20 pay ve Edgar Ié karşılığında transfer oldu. Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon Euro tazminat ödeyecek.

5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir adım attı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.