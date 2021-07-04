Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'la anlaşan Mario Balotelli kimdir? Kaç yaşında? İşte kariyeri, oynadığı takımlar ve tüm bilinmeyenleri...

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yaptığı transferlerle adından söz ettiriyor. Akdeniz ekibi Younes Belhanda transferinin ardından bir yıldız ismi daha renklerine bağlıyor. Kulüp başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada İtalyan golcü Mario Balotelli ile büyük oranda anlaştıklarını duyurdu. Tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmesi bekleniyor. Peki, Mario Balotelli kimdir?

MARIO BALOTELLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? İŞTE KARİYERİ VE BİLİNMEYENLERİ...

12 Ağustos 1990 tarihinde Palermo'da dünyaya gelen Balotelli, midesindeki sorun nedeniyle neredeyse bir yıl hastanede kalır. Ganalı ailesi hastane masraflarını ödeyemediği için Francesco ve Silvio Balotelli çifti, yıldız ismi evlat edinir. Balotelli, futbolcu olduğunda ortaya çıkan gerçek ailesi ise oyuncu tarafından kabul görmez. Kariyerine Lumezzane'de başlayan Balotelli, daha sonra Inter altyapısına geçer. Sırasıyla Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya ve Brescia gibi önemli kulüplerde forma giyen futbolun haylaz çocuğu, saha içi ve dışındaki kendine has tavırlarıyla dikkat çeker. Son olarak Monza'da forma giyen Balotelli, 1 Temmuz 2021'den bu yana kulüpsüz. İtalya Milli Takımı ile 36 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 14 gole imzasını attı.