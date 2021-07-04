Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Mario Balotelli ile anlaştı! İşte Türkiye'ye geliş tarihi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Belhanda'nın ardından dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli transferinde mutlu sona ulaştı. Balotelli ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Adana Demirspor, yıldız oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ GELECEK"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a bağlanarak açıklamalarda bulundu. Balotelli ile iligli konuşan Sancak, "Mario Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Balotelli burada başarılı olup, Dünya Kupası'na gitmek istiyor. 500 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar localarımız var. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor ödeyecek. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız, biz de deliyiz. Kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." ifadelerini kullandı.

"AKINTOLA İLE DE ANLAŞTIK"

Balotelli'nin ardından bir başka transferi duyuran Murat Sancak "Akintola ile anlaştık, kulübüyle görüşmeler devam ediyor." sözlerini sarf etti.