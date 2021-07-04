Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! "Mario Balotelli ile anlaştık"

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a bağlanarak açıklamalarda bulundu. Balotelli ile iligli konuşan Sancak, "Mario Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Balotelli burada başarılı olup, Dünya Kupası'na gitmek istiyor. 500 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar localarımız var. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor ödeyecek. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız, biz de deliyiz. Kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." ifadelerini kullandı.