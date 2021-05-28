Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Geride bıraktığımız sezon başında 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede adını futbolseverlere ezberletti. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen genç yıldız, bu başarısının ardından Şenol Güneş tarafından A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 ön kadrosuna dahil edildi.

Futbolseverler, genç oyuncunun kariyerini merak ediyor. Peki, Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? İşte yanıtı...

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı. Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, BB Bodrumspor ve Karacabey'de forma giyen genç oyuncu, 2018'de 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Galatasaray'ın dikkatini çekti. Geride bıraktığımız sezon başında sarı-kırmızılı takıma bedelsiz gelen Kerem Aktürkoğlu, yaptığı çıkışla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Galatasaray'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Kerem, 1.73 cm boyunda ve forvetle sol kanat mevkilerinde forma giyiyor... Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmaya çıkan genç yıldız, 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.