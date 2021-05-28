Haberler Kimdir Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

'la bu sezon 'de dikkat çekici bir performansa imza atan , bu başarısının ardından tarafından 'ın geniş kadrosuna da çağrıldı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcunun kariyeri sıkça aratılıyor. Peki, Muhammed kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:49
Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Geride bıraktığımız sezon başında 'dan 'a transfer olan , kısa sürede adını futbolseverlere ezberletti. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen genç yıldız, bu başarısının ardından tarafından 'nın ön kadrosuna dahil edildi.

Futbolseverler, genç oyuncunun kariyerini merak ediyor. Peki, Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? İşte yanıtı...

21 Ekim 1998 yılında 'nde dünyaya gelen Muhammed , kariyerine altyapısında başladı. Sırasıyla , , ve Karacabey'de forma giyen genç oyuncu, 2018'de 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Galatasaray'ın dikkatini çekti. Geride bıraktığımız sezon başında sarı-kırmızılı takıma bedelsiz gelen Kerem Aktürkoğlu, yaptığı çıkışla 'a kadar yükseldi.

Galatasaray'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Kerem, 1.73 cm boyunda ve forvetle sol kanat mevkilerinde forma giyiyor... Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmaya çıkan genç yıldız, 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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