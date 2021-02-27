Hakan Çalhanoğlu spor gündemini oldukça meşgul eden isimlerin başında geliyor. Haziran ayında Milan ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Süper Lig devi Galatasaray'ın da gündemine gelen 27 yaşındaki oyuncu, arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Tüm detaylar haberimizde...

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

8 Şubat 1994 doğumlu (27 yaşında) olan Hakan Çalhanooğlu Almanya'nın Mannheim şehrinde doğdu. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan başarılı futbolcu, orta saha mevkisinde forma giyiyor. Bonservisi İtalya Serie A devi Milan'da bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız oyuncu, A Milli Takım'ımızda görev alıyor ve EURO 2020'deki en önemli kozlarımızdan biri olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY'A KALPLİ YANIT!

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorumla gündem oldu. Sarı-kırmızılıların paylaşımına kalp emojisiyle yanıt veren 27 yaşındaki yıldız, taraftarları heyecanlandırdı.







"İNŞALLAH BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Çocukluktan bu yana Galatasaraylı olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray taraftarlarına selam yolluyorum, sizleri seviyorum. İnşallah bir gün buluşacağız. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur." ifadelerini kullanmıştı.