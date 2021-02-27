Haberler Kimdir Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

ekiplerinden 'da forma giyen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 'ın da önemli futbolcuları arasında yer alan başarılı oyuncusu, deviyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Peki 'ın da gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte yıldız futbolcuyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:57
Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

spor gündemini oldukça meşgul eden isimlerin başında geliyor. Haziran ayında ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu. devi 'ın da gündemine gelen 27 yaşındaki oyuncu, arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Tüm detaylar haberimizde...

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?
8 Şubat 1994 doğumlu (27 yaşında) olan Hakan Çalhanooğlu 'nın şehrinde doğdu. pozisyonunda görev yapan başarılı futbolcu, mevkisinde forma giyiyor. Bonservisi devi Milan'da bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız oyuncu, 'ımızda görev alıyor ve 'deki en önemli kozlarımızdan biri olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY'A KALPLİ YANIT!
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorumla gündem oldu. Sarı-kırmızılıların paylaşımına kalp emojisiyle yanıt veren 27 yaşındaki yıldız, taraftarları heyecanlandırdı.


"İNŞALLAH BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"
Çocukluktan bu yana Galatasaraylı olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray taraftarlarına selam yolluyorum, sizleri seviyorum. İnşallah bir gün buluşacağız. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur." ifadelerini kullanmıştı.

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