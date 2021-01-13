Haberler Kimdir Songül Öden hastaneye kaldırıldı! Songül Öden kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

hastaneye kaldırıldı! Songül Öden kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

, gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu corona virüsü salgınına yakalanmıştı. Durumu ağorlaşan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Peki, Songül Öden kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:35 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:41
Songül Öden hastaneye kaldırıldı! Songül Öden kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Corona virüsü salgınına yakalanan , şikâyetlerinin artması üzerine hastaneye kaldırıldı. Sabah'ın haberine göre, kendisini evinde karantina altına alan Songül Öden durumu ağırlaşınca hastanede tedavi altına alındı. Öden'in artan şikayetlerinin üzerine gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği kaydedildi.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden 1979'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde aldı. Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi de aldı.Ünlü oyuncu Songül Öden, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda , Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve özel tiyatrolarda görev yaptı.

SONGÜL ÖDEN'İN OYNADIĞI DİZİLER

1999
2001 Vasiyet
2002 Havada Bulut
2005
2008
2010 Mükemmel Çift
2011
2015
2017 Kayıtdışı
2019 Bir Aile Hikayesi

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