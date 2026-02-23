CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor 3 ay sonra 3 puan

3 ay sonra 3 puan

Kayseri, Benes’le penaltı kaçırdığı maçta Antalya’yı 89’da Talha’nın golüyle devirdi. Sarı-kırmızılılar, 29 Kasım 2025’ten sonra ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve kümede kalma adına dev bir adım attı

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
3 ay sonra 3 puan

Süper Lig'de pazar gününün ilk maçında Kayserispor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sami Uğurlu'nun göreve gelmesiyle birlikte toparlanma emareleri gösteren Akdeniz ekibi karşısında ilk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü sahaya yansıtan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda çok çaba sarf etmesine rağmen bir türlü golü bulamadı.

PENALTIYI KAÇIRDI

Dakikalar 69'u gösterdiğinde kazanılan penaltıda topun başına Benes geçti. Ancak Slovak oyuncu bu atıştan faydalanamadı. Buna rağmen moral bozmayan ev sahibi ekip, üç puana 89'da Talha Sarıaslan'la ulaştı. Bu golle maçı 1-0 kazanan Kayserispor, 29 Kasım 2025'ten sonra ilk kez bir Süper Lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

5 MAÇTIR DEPLASMANDA YENEMİYOR

Antalyaspor, Kayseri deplasmanındaki şanssızlığını yenemedi. Kırmızı-beyazlılar üst üste beşinci kez kazanamadı ve bu karşılaşmaların 4'ünde rakibine mağlup oldu. Akrepler bir maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor, rakibi karşısında ikili averajı da eline geçirdi.

TÜRKMEN'LE 4 PUAN KAZANDI

10 Şubat'ta sportif direktörlüğünü yaptığı Kayserispor'da geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılıların başında çıktığı iki maçta da yenilgi yüzü görmedi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, Göztepe'yle berabere kaldıktan sonra Antalyaspor'u yendi ve 4 puan aldı.

Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
G.Saray'da flaş gerçek! Osimhen...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! 00:58
Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! 00:58
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu... G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu... 00:58
Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! 00:58
Sergen Yalçın: Beşiktaş için... Sergen Yalçın: Beşiktaş için... 00:58
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 00:58
Daha Eski
Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 00:58
F.Bahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! 00:58
İspanyol devinden Osimhen'e kanca! İspanyol devinden Osimhen'e kanca! 00:58
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! 00:58
G.Saray'dan Goretzka planı! G.Saray'dan Goretzka planı! 00:58
İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi! İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi! 00:58