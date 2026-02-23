3 ay sonra 3 puan

Süper Lig'de pazar gününün ilk maçında Kayserispor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sami Uğurlu'nun göreve gelmesiyle birlikte toparlanma emareleri gösteren Akdeniz ekibi karşısında ilk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü sahaya yansıtan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda çok çaba sarf etmesine rağmen bir türlü golü bulamadı.

PENALTIYI KAÇIRDI

Dakikalar 69'u gösterdiğinde kazanılan penaltıda topun başına Benes geçti. Ancak Slovak oyuncu bu atıştan faydalanamadı. Buna rağmen moral bozmayan ev sahibi ekip, üç puana 89'da Talha Sarıaslan'la ulaştı. Bu golle maçı 1-0 kazanan Kayserispor, 29 Kasım 2025'ten sonra ilk kez bir Süper Lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

5 MAÇTIR DEPLASMANDA YENEMİYOR

Antalyaspor, Kayseri deplasmanındaki şanssızlığını yenemedi. Kırmızı-beyazlılar üst üste beşinci kez kazanamadı ve bu karşılaşmaların 4'ünde rakibine mağlup oldu. Akrepler bir maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor, rakibi karşısında ikili averajı da eline geçirdi.

TÜRKMEN'LE 4 PUAN KAZANDI

10 Şubat'ta sportif direktörlüğünü yaptığı Kayserispor'da geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılıların başında çıktığı iki maçta da yenilgi yüzü görmedi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, Göztepe'yle berabere kaldıktan sonra Antalyaspor'u yendi ve 4 puan aldı.