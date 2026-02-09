Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE ZECORNER KAYSERİSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Zecorner Kayserispor: Deniz, Semih, Denswil, Carole, Dorukhan, Bennasser, Görkem, Benes, Mendes, Cardoso, Chalov
Kocaelispor: Gökhan, Smolcic, Balogh, Haidara, Dijksteel, Tayfur, Show, Keita, Rivas, Can, Petkovic
ZECORNER KAYSERİSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.