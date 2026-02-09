CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasının kapanış gününde Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Zecorner Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 16:45
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ZECORNER KAYSERİSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Zecorner Kayserispor: Deniz, Semih, Denswil, Carole, Dorukhan, Bennasser, Görkem, Benes, Mendes, Cardoso, Chalov

Kocaelispor: Gökhan, Smolcic, Balogh, Haidara, Dijksteel, Tayfur, Show, Keita, Rivas, Can, Petkovic

ZECORNER KAYSERİSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira…
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CANLI | AK Parti MYK toplantısı sona erdi: Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK seriye bağladı! Bodrum FK seriye bağladı! 16:22
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! 16:06
Göztepe'nin yapay zeka içerikleri ilgi gördü! Göztepe'nin yapay zeka içerikleri ilgi gördü! 15:41
Güreş milli takımının hedefi! Güreş milli takımının hedefi! 15:33
Göztepe'de puan sevinci! Göztepe'de puan sevinci! 15:18
G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! 15:17
Daha Eski
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları 15:05
G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira… G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira… 15:02
Göztepe evinde Vakıfbank'la oynuyor! Göztepe evinde Vakıfbank'la oynuyor! 15:00
Eren Kalfa’dan altın madalya! Eren Kalfa’dan altın madalya! 14:48
Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 14:45
Trabzonspor-F.Bahçe maçının biletleri satışta Trabzonspor-F.Bahçe maçının biletleri satışta 14:43