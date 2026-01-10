Gençlik aşısı

Kayserispor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City U21 takımında forma giyen 21 yaşındaki İngiliz stoper Jadel Katongo'nun transferinde hem oyuncu hem de kulüple anlaşmaya vardı. Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü genç futbolcunun, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa sürede Kayserispor kampına katılması bekleniyor. Teknik heyetin olumlu raporu üzerine kadroya dahil edilen Katongo'nun, genç yaşı ve esnek yapısıyla savunmada alternatifleri artırması hedefleniyor. Kulüp yönetimi, transfer çalışmalarının süreceğini açıkladı.