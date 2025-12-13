Djalovic’den kart uyarısı

Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Üç puan hedefleyen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Hosseini, Jung ve Carole'ün sakatlıkları bulunurken, Furkan ile Mendes de kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Takımda sakatlık ve cezaların arttığı bu dönemde kart sınırında bulunan 3 oyuncuya özel olarak uyarıda bulunan teknik direktör Djalovic "Konyaspor maçında da size ihtiyacım var kart görmemeye dikkat edin" dediği öğrenildi.
