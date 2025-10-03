Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor gibi büyük takımlar karşısında pozisyonları değerlendiremedikleri sürece başarılı olma şanslarının bulunmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Gisdol, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak gol yollarında etkisiz kaldıklarını belirterek, "İlk yarı iyi performans sergiledik. Birçok gol fırsatı yakaladık ama bundan önceki maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuk. Bunu unutmaya devam edersek başarılı olamayız. İkinci yarıda Trabzonspor, özellikle hız konusunda bizim zaaflarımızı ortaya çıkardı. Baskı yapmakta zorlandık ve Trabzonsporlu oyuncular rahat bir şekilde oynadılar. Aslına bakarsanız bugün de gördüğümüz gibi, pozisyonları değerlendiremezseniz Trabzonspor gibi büyük takımlar karşısında başarılı olma şansınız kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Milli araya girdiklerini hatırlatan Gisdol, "İlk defa bu süreçte tam takım olarak çalışma fırsatı yakalayamayacağız. Ancak bazı pozisyonlarda daha iyi çözümler üretmeye çalışacağız" diye konuştu.