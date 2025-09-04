CANLI SKOR ANA SAYFA
Bennasser Kayserispor'da

Bennasser Kayserispor'da

Son olarak Samsun forması giyen ve serbest kalan 29 yaşındaki Youssef Bennasser ile anlaşmaya varan Kayserispor, başarılı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Bennasser Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, önemli bir futbolcu ile anlaşmaya vardı. Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak Samsunspor forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Youssef Bennasser ile her konuda anlaşma sağladı. Kayserispor, tecrübeli oyuncu Bennasser ile 2 yıllık söz kesti. 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Kayseri'de gerçekleşecek sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak.

BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Geçen sezon Samsunspor forması ile 31 maçta forma giyen Bennasser 2 bin 519 dakika süre aldı. 1 gol atma başarısı gösteren Bennasser 2 de asist yaptı. Büyük maçlarda forma giymeyi çok seven başarılı futbolcu golü G.Saray filelerine bırakırken iki asisti ise iki farklı maçta Trabzonspor'a karşı yapmıştı. Skorer kimliğinden daha çok mücadeleci yapısı ile dikkat çeken Bennasser, Süper Lig kariyerinde toplamda 58 kez sahaya atımını attı.

