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Haberler Kayserispor

Sinan Kaloğlu: Gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek önemliydi!

Kayserispor Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi" dedi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 16:55
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Sinan Kaloğlu: Gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, oyuncularının çok iyi mücadele örneği gösterdiğini belirterek, takımını tebrik etti. Rakip takımın oyuncularını da tebrik eden Kaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Karşılaşma sıcak bir havada oynandı. Her iki takım için de galibiyet çok önemliydi. Tabii ki biz uzun zamandır galip gelemeyen bir takımız ve bunun baskısını her hafta hissediyorduk. Bizim için kırılma maçı oldu. Açıkçası zaten galibiyet almak için geldik. Ona göre de stratejimizi belirledik, ona göre kurgumuzu belirledik ve dizilişimizi de değiştirdik. Başka bir formasyonda karşılaşmaya çıktık. Beni sevindiren taraf, oyuncu kardeşlerimin, benim onlardan istediklerimi sahaya yansıtmaya çalışmalarıydı. Maçın içinde de o boşlukları ve üçgenleri bulacağımızı düşünüyorduk.

Sonuçta bir gol atarak galip geldik. Daha da fazla olabilir miydi? Evet, daha fazla da gol atabilirdik ama sonuçta 1-0 da olsa galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi. Çocukların üstündeki bu baskının bir nebze kalktığını ve önümüzün daha da açıldığını düşünüyorum."

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