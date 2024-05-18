Haberler Kayserispor Süper Lig maçında olay! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi!

Süper Lig maçında olay! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor - Konyaspor maçında olay çıktı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Nazon'a kırmızı kart gösteren Halil Umut Meler'e sert tepki gösterdi. Sahaya girmeye çalışan Çamlı'ya emniyet güçleri engel oldu. Yaşanan olaylar nedeniyle mücadele 10 dakika kadar durakladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 20:07 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:41
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Süper Lig maçında olay! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi!

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor'u ağırladı. Maçın 17. dakikasında Duckens Nazon, VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

Bu karar sonrası ortalık bir anda gerildi. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek Meler'e itiraz etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.

Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar.

Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.

Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı.

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