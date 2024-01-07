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Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Recep Uçar yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kayserispor, Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 11:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 11:21
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Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kayserispor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Sivasspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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