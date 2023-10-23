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Mame Thiam hat-trick yaparak Süper Lig'deki gol sayısı 8'e çıkardı

Son dakika spor haberleri... Kayserispor'un yıldız golcüsü Mame Thiam, Çaykur Rizespor maçında hat-trick yaparak Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 09:37
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Mame Thiam hat-trick yaparak Süper Lig'deki gol sayısı 8'e çıkardı

Kayserispor'un Senegalli golcüsü Mame Baba Thiam, Çaykur Rizespor maçında hat-trick yaparak, Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı.

Mondihome Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı kırmızılılarda forma giyen Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam hat-trick yaptı. Thiam, karşılaşmanın 31, 66 ve 89. dakikalarında gol sevinci yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı. Doksan dakika sahada kalan Mame Baba Thiam maçın ardından taraftar ile büyük sevinç yaşadı.

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