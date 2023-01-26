Haberler Kayserispor Kayserispor'da Miguel Cardoso İstanbulspor maçı hakkında konuştu!

Kayserispor'da Miguel Cardoso İstanbulspor maçı hakkında konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'u konuk olacak. Karşılaşma öncesi Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:51
Kayserispor'da Miguel Cardoso İstanbulspor maçı hakkında konuştu!
Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacakları İstanbulspor maçıyla ilgili, "İstanbulspor maçı bizim için önemli bir müsabaka. Beşiktaş maçını kaybetmiştik, İstanbulspor maçını kazanarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman kondisyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenman öncesinde Portekizli kanat oyuncusu Miguel Cardoso ve genç futbolcu Ethem Balcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini dile getiren Miguel Cardoso, "Hazırlıklarımız iyi bir şekilde ilerliyor. Hafta içi maç yapmadığımız için normal bir hafta gibi çalışma imkanımız oldu. Önümüzdeki İstanbulspor maçı bizim için önemli bir müsabaka. Beşiktaş maçını kaybetmiştik, İstanbulspor maçını kazanarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçı için henüz zaman var. İlk maçımız olan İstanbulspor maçına odaklandık. Lige konsantreyiz. Tabii ki Fenerbahçe zor bir rakip. Kupa maçı zor olacak. Ama şuan lige odaklandık" diye konuştu.

DİĞER
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner 58 yaşında hayatını kaybetti!
Nusret Gökçe Çocuk Esirgeme Kurumuna 1 milyon TL'lik yardım sözünü tuttu Bakan Derya Yanık ziyarete gitti
Kasımpaşa'dan G.Saraylı 2 yıldıza kanca
Serdar Dursun'a sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?
Resmi açıklama geldi! Transfer...
2023 imar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak son dakika?
Memur emekli maaş farkı yattı mı son dakika?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'a Ekvadorlu forvet! Sivasspor'a Ekvadorlu forvet! 16:41
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! İtalya'da... Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! İtalya'da... 16:30
Berke Özer'den F.Bahçe itirafı! Berke Özer'den F.Bahçe itirafı! 16:27
Galatasaray imzayı resmen açıkladı! Galatasaray imzayı resmen açıkladı! 16:24
Kartal'da flaş Ghezzal gelişmesi! Alanya maçında... Kartal'da flaş Ghezzal gelişmesi! Alanya maçında... 16:18
Kasımpaşa'dan G.Saraylı 2 yıldıza kanca Kasımpaşa'dan G.Saraylı 2 yıldıza kanca 16:10
Daha Eski
Moura'dan G.Saray ve transfer kararı! Moura'dan G.Saray ve transfer kararı! 15:56
Jesus'tan flaş transfer kararı! Jesus'tan flaş transfer kararı! 15:44
Serdar Dursun'a sürpriz talip! Serdar Dursun'a sürpriz talip! 15:34
F.Bahçe yeni kalecisini buldu! Altay'ın yerine geliyor F.Bahçe yeni kalecisini buldu! Altay'ın yerine geliyor 15:16
Sivasspor-Adana Demirspor maçının stadı açıklandı Sivasspor-Adana Demirspor maçının stadı açıklandı 15:00
Beşiktaş'a kötü haber! Yeni adresi... Beşiktaş'a kötü haber! Yeni adresi... 14:58