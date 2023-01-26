Kayserispor'da Miguel Cardoso İstanbulspor maçı hakkında konuştu!

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman kondisyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenman öncesinde Portekizli kanat oyuncusu Miguel Cardoso ve genç futbolcu Ethem Balcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini dile getiren Miguel Cardoso, "Hazırlıklarımız iyi bir şekilde ilerliyor. Hafta içi maç yapmadığımız için normal bir hafta gibi çalışma imkanımız oldu. Önümüzdeki İstanbulspor maçı bizim için önemli bir müsabaka. Beşiktaş maçını kaybetmiştik, İstanbulspor maçını kazanarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçı için henüz zaman var. İlk maçımız olan İstanbulspor maçına odaklandık. Lige konsantreyiz. Tabii ki Fenerbahçe zor bir rakip. Kupa maçı zor olacak. Ama şuan lige odaklandık" diye konuştu.
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